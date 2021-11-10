Перестает работать WIFI на ПК.
Недавно приобрел роутер, модель TL-WR844N, время от времени перестает работать WIFI на ПК, интернет по проводу при этом работает. Буквально неделю назад пользовался другим роутером(он вышел из строя) и с ним таких проблем не было.
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@Aleksey.PL оператор: ПАКТ
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@Evgeniy_1 Добрый день. Прикреплю чуть ниже инструкцию, пролистайте в самый низ до рисунков 6-8 и выполните настройку согласно их содержанию, после чего сохраните настройки, перезапустите роутер, и проверьте, как будет работать вайфай.
https://www.tp-link.com/ru/support/faq/2857/
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@SentineIik это проблему не решило.
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@Evgeniy_1 Удалось продвинуться в решении этой проблемы? у меня то же самое, но не только на ПК, а на всех устройствах (несколько ноутбуков и телефонов) - WIFI периодически отпадает, а проводное соединение в порядке
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@oleg_filonchuk не удалось.
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