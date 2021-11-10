Home Network Community > Wi-Fi роутеры > Перестает работать WIFI на ПК.
< Wi-Fi роутеры

Перестает работать WIFI на ПК.

Эта ветка закрыта для дальнейших ответов. Вы можете создать новую тему, чтобы поделиться своими идеями или задать вопросы.

Перестает работать WIFI на ПК.

Эта ветка закрыта для дальнейших ответов. Вы можете создать новую тему, чтобы поделиться своими идеями или задать вопросы.
Перестает работать WIFI на ПК.
Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-10 20:37:25
Модель: TL-WR844N  
Аппаратная версия: V1
Версия прошивки: 200731

Недавно приобрел роутер, модель TL-WR844N, время от времени перестает работать WIFI на ПК, интернет по проводу при этом работает. Буквально неделю назад пользовался другим роутером(он вышел из строя) и с ним таких проблем не было.

  0      
  0      
#1
Опции
6 Ответить
Re:Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-11 13:52:07
Здравствуйте. Уточните, кто Ваш провайдер? Пришлите скриншот страницы Дополнительные настройки - Сеть - Интернет в настройках роутера.
  0  
  0  
#2
Опции
Re:Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-11 15:16:10

@Aleksey.PL  оператор: ПАКТ

  0  
  0  
#3
Опции
Re:Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-12 10:41:29

@Evgeniy_1 Добрый день. Прикреплю чуть ниже инструкцию, пролистайте в самый низ до рисунков 6-8 и выполните настройку согласно их содержанию, после чего сохраните настройки, перезапустите роутер, и проверьте, как будет работать вайфай.
https://www.tp-link.com/ru/support/faq/2857/

  0  
  0  
#4
Опции
Re:Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-12 23:51:22

@SentineIik это проблему не решило.

  0  
  0  
#5
Опции
Re:Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-19 14:14:25

@Evgeniy_1 Удалось продвинуться в решении этой проблемы? у меня то же самое, но не только на ПК, а на всех устройствах (несколько ноутбуков и телефонов) - WIFI периодически отпадает, а проводное соединение в порядке

  0  
  0  
#6
Опции
Re:Перестает работать WIFI на ПК.
2021-11-19 14:50:07

@oleg_filonchuk не удалось.

  0  
  0  
#7
Опции

Информация

Поблагодарили: 0

Просмотры: 205

Ответы: 6

Статьи по теме
IPTV с приставкой, bridge и wifi
2807 0
Куча проблем
1334 0
787 0
передача файлов по FTP
1159 0
Перестаёт работать веб-утилита менеджмента LT-WR740N
1521 0
О нас
Пресс-центр
© TP-Link Corporation Limited, г. Все права защищены.